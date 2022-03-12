شاهد .. بعد أن أنتجت ماركة مكياج بإسمها.. لن تتوقع كم تبلغ ثروة خبيرة التجميل جويل.. والصدمة في كم عدد أزواجها؟.. لن تستطيع التصديق !!

انت الان تتابع خبر بعد أن أنتجت ماركة مكياج بإسمها.. لن تتوقع كم تبلغ ثروة خبيرة التجميل جويل.. والصدمة في كم عدد أزواجها؟.. لن تستطيع التصديق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

جويل مردينيان مذيعة وخبيرة تجميل لبنانية الجنسية، من مواليد السابع والعشرين من نوفمبر عام 1977م. ولدت في العاصمة بيروت في لبنان. اشتهرت جويل ماردينيان من عملها كمقدمة في برنامج “جويل” على قناة إم بي سي وكان يتناول برنامجها مواضيع ونصائح حول الجمال كذلك كانت تستضيف نساء يخضعن لعمليات تجميلية وكانت تستغرق كل ضيفة في البرنامج مدة أكثر من شهرين وأحيانًا أكثر.

تعتبر جويل مردينيان من أنجح سيدات الأعمال العربيات في العالم حيث تمتلك عدة مراكز تجميل في أكثر من دولة عربية بالإضافة إلى إنتاجها ماركة مكياج خاصة بها تحمل اسم (Joelle)، وموقع مقالاتي سيتناول جويل لمعرفة من هو زوجها كمال قدورة بالإضافة إلى معلومات أخرى حول حياة جويل المهنية والشخصية.

تزوجت جويل ماردينيان لأول مرة من رجل لبناني من خارج الوسط الفني لا تتوفر عنه أي معلومة شخصية مؤكدة. أنجبت منه ابنها الأول (بيلي)، وبعد فترة انفصلت عنه دون ذكر الأسباب. لتتزوج بعدها رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة.

تبلغ ثروة المذيعة وخبيرة التجميل جويل ماردينيان أكثر من 1.55 مليار دولار أمريكي. حيث صرحت جويل عن ثروتها عبر برنامج (ET بالعربي) الذي يبث عبر قناة إم بي سي 4. من الجدير بالذكر أن جويل ماردينيان تمتلك عدداً من المراكز التجميلية في عدة دول عربية.