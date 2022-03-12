شاهد .. ليلى عبداللطيف تثير جنون العرب وتفجع كل الخليجيين بتوقعات مرعبة ستحصل لا محالة خلال 3 اشهر القادمة !!

انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تثير جنون العرب وتفجع كل الخليجيين بتوقعات مرعبة ستحصل لا محالة خلال 3 اشهر القادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

توقعات مقلقه لعالمه الفلك ليلى عبداللطيف ومفاجأه ماسيحدث الـ 3 اشهر القادمة من جديد خرجت عالمه الفلك اللبنانيه ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديده عن عام 2022 الجارى وبالاخص عن الايام القادمة.

ونشرت فيديو لها على قناتها باليوتيوب حيث تكلمت عن الحرب الروسيه الاوكرانيه والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه فى لبنان وكشفت الفلكيه اللبنانيه عن الكثير من التوقعات المرعبه والمفزعه للعالم اجمع حيث توقعت ان هناك احداث وتطورات خطيره على المنطقة قادمة وتغييرات في الـ 2022 وفي السنوات القادمة

وعن الحرب الروسيه الاوكرانيه توقعت

ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيقسم أوكرانيا وسيفصلها عن محيطها لانهاء النزاع.

وكشفت ان هناك دول اوروبيه اخرى سوف تتجه للتقسيم الاعوام القادمه وكشفت مفاجأه عن الولايات المتحدة الامريكيه حيث توقعت انها ايضا مقبله على التقسيم واكدت ان ولايه رئيس امريكا فى خطر .

اما عن لبنان وماسيحدث بها فكشفت عن توقعات خطيره ومؤسفه على لبنان خلال الـ 3 اشهر القادمة وان الرئيس ميشال عون يتجه لاتخاذ موقف أو اجراء كبير بالغ الأهمية قد يدخل فيه التاريخ.

وتوقعت الفلكيه اللبنانيه ليلى عبد اللطيف عوده الدولار للارتفاع مره اخرى