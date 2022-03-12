شاهد .. الجمهور في صدمة من جمال والدة ’’هيفاء وهبي‘‘ الخرافي والكبير ! لن تصدق أنها أجمل من الفنانة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

فجّرت والدة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة بعد ظهورها أخيراً بحفل عيد ميلاد ابنتها، حيث بدت متألقة بأناقتها وجمالها، من دون بروز أي علامات تقدم بالسن على ملامحها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول بشكل واسع صور السيدة عبدالعزيز إبراهيم جاد، متغزلين بجمالها، معربين عن ارائهم بأن ابنتها أخذت الحسن منها شخصياً. وغير بعيد كانت وهبي أطلّت على متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفستان زهري يتخلله اللون البرتقالي.

جاء ذلك في ظهور ناري بمناسبة عيد ميلادها... وكتبت معلقةًً على الصور من خلال حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "شكراً لكم جميعاً على أمنيات عيد الميلاد! أنا متأثرة جداً وممتنة وأشعر بالنعمة لحصولي على هذه العائلة والأصدقاء الرائعين".

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