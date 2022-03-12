شاهد .. من أفضل أنت أم محمد صلاح.. هكذا صدم ساديو ماني الكل عندما احرجوه بهذا السؤال أمام الملأ !؟

انت الان تتابع خبر من أفضل أنت أم محمد صلاح.. هكذا صدم ساديو ماني الكل عندما احرجوه بهذا السؤال أمام الملأ !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث السنغالى ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق عن زميله في صفوف الريدز النجم المصرى محمد صلاح، وعبر عن شعورة بالفرحة لتواجد صلاح بجانبه في الفريق.

حيث قال: يعتبر محمد صلاح أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالى، وقال مانى في تصريحات نشرتها "سكاى سبورتس" العالمية : "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، وفي كل أسبوع يثبت ذلك على أرضية الملعب".

أضاف النجم السنغالى "هل بإمكانك القول إن هنالك لاعبا أفضل من محمد صلاح في الوقت الحالي؟ لا. لايمكنك ذلك".

وعن الأسرع بينه وبين محمد صلاح، علق مانى مازحا "في المسافات القصيرة أنا أسرع من صلاح ، أما في المسافات الطويلة فأنا أيضاً أسرع منه".