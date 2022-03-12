شاهد .. بعد خلعها الحجاب.. إبنة الممثلة صفاء سلطان تشعل الأنترنت بظهورها الصادم وغير متوقع !! (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر بعد خلعها الحجاب.. إبنة الممثلة صفاء سلطان تشعل الأنترنت بظهورها الصادم وغير متوقع !! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أحدثتها إيملي، إبنة الممثلة صفاء سلطان​ بعد ظهورها الأخير مع والدتها في حفل عيد ميلادها، وبديتا غاية في الجمال والأناقة، حيث ارتدت ايمي فستان ازرق ناعم مكشوف من الأعلى وسدلت شعرها وطبقت مكياج قوي، وارتدت صفاء سلطان فستان أسود لامع مكشوف بفتحة طويلة عند القدم وسدلت شعرها.

ورقصت ايميلي مع والدتها على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس "حالة حلوة"، وسط تفاعل الحضور بأجواء من الفرح والبهجة.

وعبر حسابها في انستغرام، وجهت إيملي رسالة وجهتها لوالدتها مرفقة بالفيديو، وكتبت: "كل عام وانتي الخير والفرح بحياتي يا قوتي وسندي رفيقة ايامي الحلوه والسيئه جيشي الوحيد اماني وفرحة قلبي جنتي وحنونتي" وتمنت لها طول العمر والسعادة، معبرو فيها عن حبها الكبير لها وفخرها بها.

وتداول نشطاء صور إبنة صفاء سلطان عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل معبرين عن اعجابهم بها وبوالدتها، وبجمالهما، معبرين عن مدى الشبه الكبير بينهما، بينما انتقد البعض ظهورهما الجريئ وخاصة ايميلي التي خلعت الحجاب مؤخرا.