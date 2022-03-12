شاهد .. صدمة تهز الوسط الكروي.. انكشاف الديانة الحقيقية لـ’’أبو تريكة‘‘ الذي أخفاها عن الكل ولم يكشفها لأحد أبداً !!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الكروي.. انكشاف الديانة الحقيقية لـ’’أبو تريكة‘‘ الذي أخفاها عن الكل ولم يكشفها لأحد أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار) محمد أبو تريكة المولود في محافظة الجيزة، مصر هو من أشهر لاعبي كرة القدم العرب، حيث بدأت مسيرته مع نادي الترسانة لينتقل بعدها إلى النادي الأهلي. حصل على لقب أفضل لاعب في مصر لعام 2007 للمرة الرابعة على التوالي. وبعد 2004 و 2005 و2006 و 2007 وضع رقمًا قياسيًا جديدًا في مصر. أعلن محمد أبو تريكة إعتزاله الرسمي في 18 ديسمبر 2013. قرر بعدها الإبتعاد عن الأضواء لعدة سنوات ومن ثم عاد للساحة الرياضية كمحلل رياضي على قنوات Bein Sports. معلومات عن أبو تريكة : اسم الأب : محمد محمد أبو تريكة.

محمد محمد أبو تريكة. اسم الأم : فاطمة حسين.

فاطمة حسين. أسماء الأخوة : لديه أخين.

لديه أخين. أسماء الأخوات : لديه أخت وحيدة.

لديه أخت وحيدة. اسم الزوجة : سمية.

سمية. أسماء الأولاد : أحمد، سيف، رقية، سيدرا، مودة.

أحمد، سيف، رقية، سيدرا، مودة. الديانة : مسلم.

مسلم. العرق : مصري.

مصري. الطول : 183 سم.

183 سم. الوزن : 79 كغ.

79 كغ. الهوايات: قضاء الوقت مع العائلة، الرياضة.

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