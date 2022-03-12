شاهد .. هيا الشعيبي تتغلب على إلهام الفضالة وتوجه لها صفعة مؤلمة .. اتفرج كيف أعلنت الخبر ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر هيا الشعيبي تتغلب على إلهام الفضالة وتوجه لها صفعة مؤلمة .. اتفرج كيف أعلنت الخبر ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
اكدت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي حصولها على البراءة في الدعوى التي رفعتها ضدها زميلتها الممثلة إلهام الفضالة.
وبعد خلافات طويلة وعداوة، أعلنت هيا براءتها بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وشاركت الجمهور صورة علقت عليها: "براءة الفنانة هيا الشعيبي من شكوى كيدية مرفوعة من المدعوة الهام الفضالة بعد ترافع المحامي الدكتور سعد الحسين الذي أكد على ثقته بالقضاء الكويتي الشامخ".
وكانت محامية إلهام الفضالة، مريم البحر قد اعلنت رفع إلهام دعوى ضد هيا الشعيلي، ومطالبتها بتعويض يبلغ 50 ألف دينار: "بعد صدور حكم بإحالة الدعوى المدنية ضد فنانة مشهورة، المحامية مريم البحر تطالب بتعويض 50 ألف دينار لصالح موكلتها الفنانه الهام الفضالة في الدعوى المدنية".
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