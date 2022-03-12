شاهد .. اطلالة نووية صارخة.. سيرين عبد النور تُشعل الأنترنت بفيديو فاضح كشف عن اجزاء كبيرة من جسدها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر اطلالة نووية صارخة.. سيرين عبد النور تُشعل الأنترنت بفيديو فاضح كشف عن اجزاء كبيرة من جسدها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت عبد النور بالفيديو بإطلالات متنوعة أبهرت فيها الجمهور، حيث بدت بغاية الأناقة بكافة إطلالاتها وبدا كل ما ارتدته متناسقا مع ملامحها.



وظهرت سيرين بالإطلالة الأولى وهي ترتدي بدلة كاملة باللون الأبيض مؤلف من توب وسترة وتنورة باللون ذاته، وحذاء أسود متناسقا مع إطلالتها.



وبالإطلالة الثانية ظهرت سيرين وهي ترتدي قميص ناعم وأنيق باللون البنفسجي أظهر جمال ملامحها وبدا ملائما جدا مع إطلالتها، وبظهور أخر تعمدت سيرين ارتداء شورت باللون البني الفاتح وقميص باللون البن الداكن ومعطف باللون الأخر.



وبأخر إطلالة ظهرت سيرين عبد النور بإطلالة غريبة من نوعها حيث ارتدت شورت مغطى بالريش باللون الأخضر وسترة من نفس التصميم باللون الأزرق.



وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالاتها المتنوعة، وفي رصد التعليقات "لك والله روحي الك" "هالجمال مش معقوول".