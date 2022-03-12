شاهد .. زوجة الفنان الكوميدي (سامح حسين) المحجبة تلفت الأنظار بأول ظهور والجمهور منبهر من جمالها الخيالي !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان الكوميدي (سامح حسين) المحجبة تلفت الأنظار بأول ظهور والجمهور منبهر من جمالها الخيالي !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صورة للفنان الكوميدي سامح حسين يظهر فيها برفقة عائلته، في ظهور نادر حيث يتعمد الفنان إبقاء عائلته خارج الأضواء.

ويظهر حسين في الصورة برفقة زوجته المحجبة وسام حامد، فيما عبر الجمهور عن دهشتهم من جمالها الكبير.

وقال الفنان سامح حسين ، إن كل عائلته تعمل في السلك القضائي، موضحا:"لذلك التحقت بكلية الحقوق لكي التحق بالعمل القضائي"، مشيرًا إلى أنه كان يحب القراءة، وكان يقوم بشراء الكتب من سور الأزبكية، كما كان يحب الشعر والرواية ، ولكنه كان يكره المسرح في هذا الوقت.

ولفت "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج "جوانا فن"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه كان يقوم بشراء 25 كتابا من سور الأزبكية بـ5 جنيهات بشكل دوري، وفي إحدى المرات، قام بشراء 24 كتابا ولم يجد الكتاب المناسب لكي يكمل العدد، فقام بأخذ كتاب عن المسرح، معقبًا: "أخدت كتاب عن المسرح عشان أكمل الـ25 كتاب، قولت اخد حقي، ومن هنا تغيرت حياتي، وعشقت المسرح".

ولفت إلى أنه عندما انتهى من الدراسة في كلية الحقوق قام بإعداد دبلومة في القانون الجنائي، وبعد ذلك قام في التقديم في "ادب مسرح" شعبة " تمثيل وإخراج"، معقبًا: "قولت لأهلي أنا حصلت على الشهادة.. سيبوني أمثل".