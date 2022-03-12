شاهد .. أول ظهور للفنانة ’’غادة عادل‘‘ بعد خروجها من المستشفى.. لن تصدق كيف أصبحت حالتها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أول ظهور للفنانة ’’غادة عادل‘‘ بعد خروجها من المستشفى.. لن تصدق كيف أصبحت حالتها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الممثلة المصرية ​غادة عادل​ للمرة الأولى بعد تعرضها لوعكة صحية، في مكان تصوير مسلسل أحلام سعيدة للممثلة المصري يسرا ليلة أمس. وبدت غادة بصحة جيدة وبخفة دم واضحة، وتمنت النجاح ليسرا في عملها الجديد، كما أكدت أنها تحبها جداً.

يذكر أن مريم االهواري مريم الهواري إبنة غادة عادل، كانت قد شاركت الجمهور صورة جديدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري، وظهرت بالصورة غادة وهي طريحة الفراش في المستشفى.

وأرفقت مريم الصورة بدعاء للمريض وطلبت من المتابعين الدعاء لوالدتها بالشفاء.

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