شاهد .. أنكشاف مهنة الإعلامية رضوى الشربيني قبل الشهرة.. والمفاجأة الكبرى في عمرها الحقيقي الذي تحاول أخفاءة !

انت الان تتابع خبر أنكشاف مهنة الإعلامية رضوى الشربيني قبل الشهرة.. والمفاجأة الكبرى في عمرها الحقيقي الذي تحاول أخفاءة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعد الإعلامية رضوى الشربيني من أشهر المذيعات في مصر والوطن العربي، حيث برزت السنوات الماضية من خلال البرامج النسائية المتخصصة التي تخاطب فيها جمهور النساء حول الحياة الزوجية.

وفي السطور التالية نرصد 10 معلومات عن رضوى الشربيني:

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" علي قناة " سي بي سي سفرة " في سبتمبر الماضي بعيد ميلادها الواحد والأربعين.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو "Auto Car".

قدمت برنامج "دراما شو" على قناة "الحياة".

كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج "أنا مصر".

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في مجال البترول؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

انضمت إلى فريق عمل قناة "CBC" سفرة في عام 2017، وبدأت تقديم برنامجها "هي وبس".

"رضوى" منفصلة عن زوجها ولديها طفلتين، وأعلنت أنها لن تفكر في الارتباط والحب من جديد؛ مبررة ذلك بأنه "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

كان الفيديو الأعلى مشاهدة لها على موقع "يوتيوب"، الذي نصحت فيه فتاة، اشتكت من إهمال خطيبها لها لمدة 5 سنوات، بأن تواجه أفعاله بـ"البلوك".

عُرفت بقدرتها على مشاركة الجمهور مشاكلها الخاصة، إذ تتعامل معهم وكأنهم "أهلها"، كما تصفهم دائمًا، ومن أبرز هذه التجارب التي تسببت في كسب تعاطف المشاهدين لها، هي قصتها عن طلاقتها وهي لا تملك سوى 200 جنيه فقط.