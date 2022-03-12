شاهد .. أنتشار صورة نادرة لـ’’ليلى علوي‘‘ قبل الشهرة وعمليات التجميل ! لن تستطيع تصديق كيف كانت ؟؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة لـ’’ليلى علوي‘‘ قبل الشهرة وعمليات التجميل ! لن تستطيع تصديق كيف كانت ؟؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق صورة قديمة للفنانة ليلى علوي، ظهرت الفنانة وهي في عمر صغير بأيام شبابها قبل عمليات التجميل. وكانت هذه الصورة قد أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أظهرت الصورة ليلى علوي بجمالها ونعومة ملامحها. الجدير بالذكر أن آخر اعمال ليلى علوي كان مسلسل "شمس" الذي عرض في رمضان 2021 ، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

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