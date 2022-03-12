شاهد .. الفنانة صفاء أبو السعود تنسى عمرها بفعل صادم.. سنها الحقيقي سيفاجئك والثروة الهائلة التي ورثتها من صالح الكامل فاقت التوقعات والخيال !! (تفاصيل سرية)

انت الان تتابع خبر الفنانة صفاء أبو السعود تنسى عمرها بفعل صادم.. سنها الحقيقي سيفاجئك والثروة الهائلة التي ورثتها من صالح الكامل فاقت التوقعات والخيال !! (تفاصيل سرية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدرت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود التريند مؤخراً بعد تقديمها أغنية جديدة بعنوان بنتي يا بنوتي خلال احتفال مصر، الثلاثاء الماضي بيوم المرأة العالمي. وبعد ساعات من طرح الأغنية تصدرت أبو السعود محرك البحث العالمي جوجل، بعدما أعادت للأذهان أعمالها الفنية التي قدمتها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لتعيد ذكريات الطفولة إلى أجيال تلك الحقبة. وأثارت أبو السعود إعجاب المشاهير خاصة وأنها ظهرت بأداء لافت برغم وصولها عمر 71 سنة. وتزوجت صفاء أبو السعود من الشيخ صالح الكامل، أحد أثرياء السعودية، وبلغت ثروته 12 مليار ريال سعودي، ووزعت ثروته على أبنائه وبناته الخمسة وعلى زوجته صفاء والتي ورثت ثروة هائلة بعد رحيله قبل عامين.

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