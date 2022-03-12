شاهد .. العثور على جثة شاب خليجي في أحد شوارع مصر.. والطب الشرعي يكشف مفاجأة مزلزلة وصادمة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب خليجي في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس.
وردت إشارة لقسم شرطة عين شمس، من شرطة النجدة بوجود جثة بشارع جانبي متفرع من شارع أحمد عصمت.
وبالانتقال والفحص عُثر على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في عقده الثاني من العمر، مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
المعاينة الأولية كشفت أن تلك الكسور تدل على سقوط من أعلى عقار، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
جرى تحرير المحضر اللازم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
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