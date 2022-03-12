أخبار اليمن : اليونيسف تحذر من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة

اليونيسف تحذر من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، حال عدم اتخاذ إجراء عاجل في البلد العربي المأزوم.
وأوضحت المنظمة الأممية، في تغريدة، أن "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام".
وأضافت: "دون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة. اليمن لا يحتمل الانتظار".
وأكدت المنظمة الأممية أنه لا يمكن التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن.
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