شاهد .. سألوا محمود حميدة عن الممثل (نمبر ون) في مصر فصدم بإجابته الكل ! ليس محمد رمضان أو عادل إمام !! من يكون ؟

انت الان تتابع خبر سألوا محمود حميدة عن الممثل (نمبر ون) في مصر فصدم بإجابته الكل ! ليس محمد رمضان أو عادل إمام !! من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

«مغرور لكن جريء» ثلاث كلمات وصف بها العديد من النقاد الفنيين، الفنان محمود حميدة، الذي لم يتمتع بالجرأة في مشاهده السينمائية فقط، وإنما امتدت جرأته لتصريحاته في وسائل الإعلام.

وكان آخرها ما قاله في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية سمر يسرى في ببرنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E"، والتي أكد فيها أنه لا يمانع تمثيل أي مشهد طالما في سياق الدراما.

1- لا أمانع تمثيل أي مشهد

خجلت الإعلامية سمر من أن توجه سؤالًا مباشرًا للفنان محمود حميدة عن قبوله لتمثيل مشاهد فاضح فاستخدمت لفظ "حب"، لتفاجأ بحميدة يقول لها: "طبعًا تقصدي مخل؟"، وفي معرض رده أكد حميدة أنه لا يمانع من عمل أي مشاهد طالما في نسيج الدراما.

2- لن أقاطع صاحبي المثلي

رغم رفض المجتمع واشمئزازه من المثليين، قال حميدة، إنه لديه أصحاب كثر، لا يعرف إن كان أحد منهم مثلي، لكنه حال اكتشف ذلك فلن يدينه أو يقاطعه ويتخلى عن صحوبيته.

3- الفن تسلية مش رسالة

في حوار له على قناة "القاهرة والناس"، أكد حميدة أنه لا يعتبر الفن رسالة، وقال: "الفن مش رسالة بل تسالي مش هندي للجمهور درس خصوصي". بعض أعماله تلقى نجاحًا وأخرى لا تلقى إعجاب الجمهور، في كلتا الحالتين يجب أن يحترم رأي الجمهور، فهو صاحب السيادة هذا هو رد حميدة على من يرجعون فشل أعمالهم إلى أن "ذوق الجمهور هابط"، وقال: "ناس تعلق فشلها على إن الجمهور ذوقه هابط، الجمهور مفهمش الفيلم وهو فيلمه ميتفهمش من أي حتة".

وبسؤاله عن الممثل "نمبر ون" من وجهة نظره في الجيل الحالي قال محمود حميدة: "أكثر من واحد.. أحمد الفيشاوي وأسر ياسين ومحمد فراج ووليد فواز ممثلين رائعين، وموهبتهم فاقت موهبتي".

وبسؤال محمود حميدة حول موهبة أحمد زكي وإن كان قد استطاع أحد الإقتراب منها قال: "هناك الكثير من المواهب التي تفوقت على موهبة أحمد زكي، كما أن هناك ممثلين تخطت قدراتهم قدرات نور الشريف ألف مرة".