شاهد .. عندما كسر محمود سعد كل قواعد الأدب ووجه سؤال محرج لـ’’نور الشريف‘‘ عن تهمة صادمة.. والأخير يكشف السر المخفي لسنوات !!

انت الان تتابع خبر عندما كسر محمود سعد كل قواعد الأدب ووجه سؤال محرج لـ’’نور الشريف‘‘ عن تهمة صادمة.. والأخير يكشف السر المخفي لسنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

مر الفنان الراحل نور الشريف، بالكثير من الأزمات في حياته، كما تعرض أيضاً للكثير من الشائعات.

وكأكثر المشاهير لم تخلو حياة نور الشريف من الشائعات التي رافقته طوال حياته وحتى بعد وفاته وكانت أكثر الشائعات جرأة هي شائعة شذوذه، ففي عام 2009 اتهمه اثنين من الصحفيين، بالشذوذ ، وهو ما أثار غضب الفنان نور الشريف.

وحينها استضاف الإعلامي محمود سعد الفنان نور الشريف للتعليق على القضية فقال له إنه كان آخر واحد عرف بالقصة بعد أن اتصل به الفنان أشرف زكي وطلب لقاءه بعد انتشار المقال.

وتقدم بدعوى للقضاء الذي حكم على المتهمين بسنة حبس وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت، وأسقطت المحكمة التهمة الموجهة ضد الشريف وأكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق عدم صحة تلك الاتهامات.

وانتشرت أيضًا شائعة تفيد بأن سبب طلاقه من الفنانة بوسي يعود لاكتشافها علاقة بين نور الشريف والتونسية "ساندي حيث أشارت حينها عدد من المصادر إلى أنه تم الزواج بالفعل، خاصة أن تلك الأخبار تم تداولها في وقت طلاق نور الشريف وبوسي ولكن إكتفى نور بالتعليق عن الأمر بالقول إنه أراد فقط "تأجيل إعلان الطلاق فترة من الوقت"، من جهتها رفضت بوسي التعليق على الأسباب التي أدت للطلاق وقالت إنها تعتبر ذلك من أسرار حياتها الشخصية ولا يجوز الإعلان عنها.