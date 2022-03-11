شاهد .. عروس شديدة الجمال تترك حفل زفافها وتهرب مسرعة بسبب ما أكتشفته بالصدفة على العريس !!

انت الان تتابع خبر عروس شديدة الجمال تترك حفل زفافها وتهرب مسرعة بسبب ما أكتشفته بالصدفة على العريس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقدمت عروس هندية على الهروب من حفل زفافها بعد أن اكتشفت أثناء الحفل أن الشخص الذي ستتزوجه كان أصلعاً.

وفقاً لموقع” odditycentral”، تعتبر الزيجات المرتبة من العادات الشائعة في الهند. وعلى الرغم من قيام العائلات بالتحدث والتفاوض مسبقًا حول الزواج. إلا أن النهايات في كثير من الأحيان تكون غير متوقعة، مثلا يمكن أن يهرب العروس مع عشيقته أو العكس.

رفضت العريس لأنه أصلع



وفي أحيان أخرى قد يكون عدم معرفة الزوجين بعضهما البعض قبل الزواج مشكلة، مثل ما حدث في حفل الزفاف الذي أقيم مؤخرا في منطقة إيتواه بكانبور. حيث رفضت العروس الزواج بعد أن علمت أن الشخص الذي ستتزوجه كان أصلعاً.

وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إينديا”، كان كل شيء يسير وفقًا لما هو مبرمج، وقد تم بالفعل إجراء موكب تبادل إكليل.

ولكن حدثت الكارثة عندما لاحظت العروس أن زوجها كان يرتدي غطاء رأسه التقليدي بشكل لافت وغير عادي. وعندما سألت أحد أقاربها حول هذا الأمر، أجابها قد يكون العريس أصلعاً ويرتدي شعراً مستعاراً.