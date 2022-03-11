شاهد .. "أبو جبل خاين".. حارس المنتخب المصري يفجّر ضجة واسعة بما فعله في السعودية.. لن تصدق ماذا فعل ؟؟

انت الان تتابع خبر "أبو جبل خاين".. حارس المنتخب المصري يفجّر ضجة واسعة بما فعله في السعودية.. لن تصدق ماذا فعل ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت مصادر مطلعة أن مسئولى نادى النصر السعودي يشعرون بالغضب باتجاه حارس منتخب مصر ونادي الزمالك محمد ابوجبل وخاصة بعد اعلان نادي الزمالك عن اقتراب تجديد عقد اللاعب والبقاء داخل القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة سعودي سبورت أن أبو جبل خان إدارة نادي النصر السعودي بتجديد تعاقده مع الزمالك وخاصة أن هناك اتصال بين الحارس والنصر للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان من المتوقع أن ينضم أبو جبل إلى نادي النصر لمدة سنتين بداية من الموسم الكروي المقبل مع خيار تجديد لمدة عام واحد، وخرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وصرح ان ابو جبل قريب من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد اتفاق حارس بينه وبين مرتضى.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى الزمالك للفوز بهذه المباراة لملاحقة الغريم التقليدي النادي الاهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز والحفاظ على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.