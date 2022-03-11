شاهد .. ليلى علوي تعترف بدون خجل عن تنازلات كبير قدمته من أجل دخول المجال الفني ! لن تتوقع ما فعلت سراً !؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ليلى علوي تعترف بدون خجل عن تنازلات كبير قدمته من أجل دخول المجال الفني ! لن تتوقع ما فعلت سراً !؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال لقاءات تلفزيونية مختلفة كشفت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي عن تنازلات قدمتها للمخرجين من أجل دخولها المجال الفني ودون خجل من هالة الفنانة الكبيرة التي أصبحت عليها.

وفي البدء كان دخول علوي المجال الفني بالغناء في الإذاعة مع أمها حين سمعها الفنان والإذاعي الكبير حسني منيب فدعاها إلى اختبار كي تكون أحد أطفال الإذاعة لأداء أغان ومسرحيات ومن هناك كانت بدايتها الفنية.

ويتعلّق تنازل الفنانة الحقيقي بأول فيلم قدمته وعلى غير ما هو متعارف فقد كان أول فيلم للفنانة المصرية الكبيرة هو فيلم أنا وابنتي والحب وكان ذلك عام 1974 حيث قبلت بمشاهد هامشية بسيطة في سبيل خلق مجال وفرصة لها في الوسط الفني وهو ما لازمها مع المخرجين لعدة سنوات قبل انطلاقتها.