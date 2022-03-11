شاهد .. صدمة.. فنان شهير يتزوج من صديقته الممثلة بعد إنجابهم لثلاثة أطفال.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة.. فنان شهير يتزوج من صديقته الممثلة بعد إنجابهم لثلاثة أطفال.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد علاقة دامت 10 أعوام، تزوج الممثل الأمريكي جوش هارتنت البالغ من العمر 43 عاماً، من صديقته الممثلة البريطانية تامسين إيجيرتون (33 عاماً) في احتفال خاص في قاعة تسع لـ 12 شخصا فقط، حسب ما أفادت وسائل الإعلام.

وكان جوش قد تحدث في وقت سابق عن حياته مع تامسين وأطفالهما الثلاث، حيث التقى الثنائي خلال تصوير فيلم "ذا لافرز" عام 2010 ، ولكن العلاقة بينهما لما تبدأ إلا في عام 2012 أثناء تصويرهما فيلم "سينجولاتري"، واستقبل الاثنان طفلتهما الأولى عام 2015 وطفلهما الثاني عام 2017، ولم يتضح متى استقبلا طفلهما الثالث.

هذا وحقق فيلم الأكشن Wrath of Man، من بطولة جوش هارتنيت، روتشي ويليامز، جيفري دونوفان وغيرهم، إيرادات وصلت إلى 25 مليونا و700 ألف دولار أمريكى، والفيلم إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004، وتدور أحداثه حول حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

وكانت قد احتلت الممثلة وعارضة الأزياء الانجليزية تامسين المركز الثالث لقب أجمل وجه في العالم لعام 2010، بعد كاميلا بيل، وهيرميون جرانجر بطلت سلسلة أفلام هاري بوتر.