شاهد .. ظهور الفنانة حلا شيحة رفقة ابنتها بهذه الوضعية فجّر ضجة واسعة ! لن تصدق كيف ظهرتا وصدم الجمهور ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور الفنانة حلا شيحة رفقة ابنتها بهذه الوضعية فجّر ضجة واسعة ! لن تصدق كيف ظهرتا وصدم الجمهور ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قامت الفنانة المصرية حلا شيحة عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة تعبيرية ظهرت فيها بجسم صغير وهي تجلس على كرسي فيما تقف بجوارها ابنتها وتظهر بحجم أكبر من المعتاد وهو ما فجّر ضجة.

حلا ومن خلال الصورة وجهت رسالة لكل امرأة بمناسبة يومها العالمي، تعلن فيها اعتزازها وفخرها بكونها امرأة وأمّاً.

وعلّقت على الصورة بقولها: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته... أد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصاً مع أولادها قبل أي حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقى أصعب من اللي قبله... اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولاً وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".