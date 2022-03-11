شاهد .. هل تتذكرون لين الصعيدي نجمة طيور الجنة ؟؟ .. شاهدو كيف ظهرت اليوم بعدما بلغت سن الزواج بإطلالة أنثوية صارخة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون لين الصعيدي نجمة طيور الجنة ؟؟ .. شاهدو كيف ظهرت اليوم بعدما بلغت سن الزواج بإطلالة أنثوية صارخة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة الأردنية ​لين الصعيدي، نجمة قناة طيور الجنة السابقة، متابعيها على مواقع​ التواصل بإطلالة جديدة في سن المراهقة.

وبحسب المتابعين فإن الفيديو المتداول للين صعيدي يأتي من إحدى المناسبات الخاصة التي تواجدت فيها إلى جانب والدها المنشد عمر الصعيدي.

وبعد تداول الفيديو بشكل واسع عبر الجمهور عن صدمته الكبيرة بسبب اختلاف الشابة لين التي عرفها الجمهور كطفلة في قناة طيور الجنة.

فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة فيما والدها لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.

يذكر أن لين الصعيدي تبلغ من العمر 16 عاما وعرفها الجمهور منذ مشاركتها وهي صغيرة في قناة طيور الجنة، حيث بدأت الغناء بالقناة مع والدها المنشد الأردني ​عمر الصعيدي​.