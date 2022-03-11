شاهد .. الفنان المصري سمير صبري يخرج عن صمته و يكشف سرّاً خطيراً عن علاقته بـ سماح أنور ودون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر الفنان المصري سمير صبري يخرج عن صمته و يكشف سرّاً خطيراً عن علاقته بـ سماح أنور ودون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بنشر مقطع فيديو قديم للفنان الكبير سمير صبري مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، فضح من خلاله للمرة الأولى أسرار عشرته للفنانة سماح أنور مؤكداً أنه أحبها ولم يتمكن من إتمام زواجه بها، لأسباب كثيرة.

وقال صبري خلال اللقاء إن عشرتهم وصلت إلى أنه اشترى دبل الخطوبة بالفعل لكنه تراجع عن إتمام الفكرة بعد أن اكتشف أن فارق العمر بينهما أكثر من 22 عاماً، الأمر الذي دفعه للانسحاب من العلاقة وعدم إتمام الزواج.

هذا وكان زواج سمير صبري كان يعد أحد الأسرار التي كان يخفيها عن جمهوره بسبب حبه الشديد للفن وتخوفه من عدم استمرار الزواج، لكنه أعلن أنه وقع في حب فتاة إنكليزية تدعى مورين وتزوجها بدون علم أهله وأنجبا ابنهما الوحيد حسن، والذي يعمل طبيباً في إنكلترا، حيث كشف أنه اختلف مع زوجته مورين بسبب حبه الشديد للفن وقررت الانفصال وأخذت ابنهما وعادت إلى إنكلترا مؤكداً أنه مصاب بفيروس اسمه الفن ولم يقدر على التخلص منه ولم يسع للتخلص منه مطلقاً، لكن غلطته أنه لم يوازن بين حياته الفنية وأسرته.