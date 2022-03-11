شاهد .. صدر عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري يخرج من الفستان بأجرأ أطلالة فاضحة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدر عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري يخرج من الفستان بأجرأ أطلالة فاضحة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة للغاية.

ماهلاغا إرتدت فستاناً باللون الأسود طويل ومفتوح من جانب واحد، وارتدت فوقه معطفا أبيض متناسقا مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت ماكياجا ناعما أبرز جمالها، كما وظهرت بصورة أخرى مرتدية فستانا أسودا قصير وأنيق.



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور ماهلاغا هذه، وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بها، معبرين عن حبهم الكبير لها ونعومتها وعلى حسن إختيارها لإطلالاتها.