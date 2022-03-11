أخبار اليمن : الصليب الأحمر: على العالم "ألا ينسى" اليمن

الصليب الأحمر: على العالم "ألا ينسى" اليمندعا الصليب الأحمر الدولي العالم الى عدم تحويل انتباهه عن الحرب المستمرة على اليمن، بينما تجتذب حرب أوكرانيا انتباه العالم، وحث على مواصلة تقديم المساعدات.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كاتارينا ريتز، القول: "أعتقد أن واجبنا هو الاستجابة بشكل متساو للاحتياجات وبذل قصارى جهدنا.. علينا أن نضيف أوكرانيا إلى جميع الأزمات، لكن لا ينبغي لنا أن نتحول عن اليمن".

وأضافت: إن "إمدادات القمح سيكون لها تأثير على الإمدادات الغذائية لليمن.. آلية التكيف في البلاد محدودة للغاية، وأعتقد أن ذلك سيكون صراعاً كبيراً".