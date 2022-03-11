شاهد .. زيارات الفنان هاني سلامة السرية لشقق المنيل انكشفت للجيران.. لن تصدق ما كان يفعله يومياً ؟؟

انت الان تتابع خبر زيارات الفنان هاني سلامة السرية لشقق المنيل انكشفت للجيران.. لن تصدق ما كان يفعله يومياً ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف المنتج ريمون مقار عن تفاصيل مسلسل ملف سري والمنتظر عرضه في رمضان 2022 وهو من بطولة هاني سلامة ونخبة من النجوم.

قال ريمون مقار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة أن المسلسل تدور أحداثه عام 2013

تابع مقار قائلا "عندنا هدف وعايزين نقول أننا في وضع احسن كتير عما كنا فيه وبناقش قضايا كتير منها غسيل الأموال وازاي ناس كانوا بيتدخلوا في أحوال البلد"

كما أضاف قائلا أن المسلسل ينتمي للأعمال التشويق والإثارة والرومانسية ايضًا.

وخلال الأيام الماضية كثّف الفنان المصري هانى سلامة زياراته الليلية لشقق منطقة المنيل وهو ما أثار شكوك عدد من سكان المنطقة بخصوص سرّ تردده الدائم.

وبعد موجة جدل عنيفة وتشكيك بين سكان المنطقة والجيران وسط تواتر حكاية "عن سر خطير يخفيه الفنان " اكتشف المواطنون أن الفنان يقوم بتصوير مشاهد مسلسله الجديد "ملف سرى" ليلا.