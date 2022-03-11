شاهد .. الفنانة الإماراتية أحلام تفاجئ كل جمهورها بما فعلته في معرض العطور بالسعودية .. إليكم ماذا فعلت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة الإماراتية أحلام تفاجئ كل جمهورها بما فعلته في معرض العطور بالسعودية .. إليكم ماذا فعلت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية ​أحلام​ خلال تواجدها في معرض العطور في مدينة الرياض السعودية.

وفاجأت أحلام الجمهور بتصرفها اللافت، حيث إقتربت من مجموعة شباب كانوا قد أطلقوا ماركة عطور جديدة بإسمهم، ويحتاجون دعم من المشاهير حتى يتحمس الحضور ويشتروا من منتوجاتهم، وأقدمت أحلام وحدها على هذه الخطوة، مساعدة إياهم في الترويج لعطورهم.



الجمهور تداول مقطع الفيديو هذا بشكل كبير، معلقين على حس أحلام الإنساني العالي، ومعبرين عن إعجابهم الداءم بمبادراتها.



وكانت أحلام قد فاجأت الجمهور بحضورها إلى معرض العطور، وتجمهر حولها محبيها بشكل كبير، وتداولوا مقاطع فيديو من الحفل بشكل كثيف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي فيديو آخر، بدى إبن أحلام وهو يقترب منها، ويحتضنها بحنية وعفوية عبر المتابعين عن تأثرهم بها.