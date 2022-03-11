شاهد .. أنكشف المستور.. أشهر فنانة مصرية بالوسط الفني تصرخ بقوة بعد تحول مشهد التمثيل إلى حقيقة وسط تجاهل المخرج ؟؟ .. لن تصدق من تكون؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)
اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية راجل مفيش منه ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم الفقراء أولادي ، كما شاركت في فوازير فطوطة الشهيرة .
تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .
كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .
من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .
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