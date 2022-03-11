شاهد .. أنكشف المستور.. أشهر فنانة مصرية بالوسط الفني تصرخ بقوة بعد تحول مشهد التمثيل إلى حقيقة وسط تجاهل المخرج ؟؟ .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر أنكشف المستور.. أشهر فنانة مصرية بالوسط الفني تصرخ بقوة بعد تحول مشهد التمثيل إلى حقيقة وسط تجاهل المخرج ؟؟ .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية راجل مفيش منه ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم الفقراء أولادي ، كما شاركت في فوازير فطوطة الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .