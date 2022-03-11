شاهد .. 3 مليون دولار في طريقها إلى جيب الفنان أحمد بدير والسبب صادم و لا يصدق.. ماذا فعل ؟؟

انت الان تتابع خبر 3 مليون دولار في طريقها إلى جيب الفنان أحمد بدير والسبب صادم و لا يصدق.. ماذا فعل ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

يبدو أن ثروة الفنان القدير أحمد بدير على وشك أن تصل لمبلغ خيالي وغير مسبوق، وذلك بعد الكشف عن قيمة الغرامة التي ستدفعها الإعلامية الكويتية مي العيدان له.

وتقول الأرقام أن العيدان ستدفع 500 دينار غرامة، لاتهامها بسب وقذف موكله الفنان المصري، حيث سيطالب في استئنافه بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءة له ما يعني أنه سيكون في جيب أحمد بدير 3,307,185.00 دولار حال نجاح الدعوة.

من جهتها علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الحكم الصادر بحقها من محكمة الاستئناف بإلغاء براءتها في قضية السب والقذف المرفوعة ضدها من قبل الفنان المصري أحمد بدير، وتغريمها خمسمائة دينار كويتي.

وقالت مي العيدان خلال برنامجها كشف حساب إن قيمة الغرامة ستدفع للدولة الكويتية وليست للفنان أحمد بدير كما أن الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية.

وأكدت أن الحكم الجديد تم تداوله بطريقة مغلوطة ومنقوصة من قبل الفنان أحمد بدير وابنته سارة بدير، حيث أكدت أن الغرامة ستُدفع للدولة الكويتية مع عدم جواز الدعوى المدنية أي أن دعوى قضية السب والقذف لا تستحق التعويض.

وهاجمت أحمد بدير قائلة:"ما حدا يفهمك معلومات خطأ حبيبي سالفة الملايين هذه عندكم في مصر تدفعون ملايين احنا بالكويت آخرها من 1000 لـ 5000 هذه أحكام الدولة".

واستكملت: "لو القاضي شايف تستاهل الحكم كان عطاك الدعوى المدنية، أنت القاضي ما شاف تستاهل تعويض وإلا عطاك الدعوى المدنية، مليون جنيه إيه، منين هذي الأرقام، يقولوا لك من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا، كلم محامينك خلي يوروك الحكم كامل، والقضاء بينا، ولما تنزل نزل الحكم كامل، ولما ترفع الدعوى المدنية راح تنرفض وأنا نفسي طويل".