أخبار اليمن : توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلةتوّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته اليوم، أن الأجواء بمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال محافظات لحج، الضالع وإب، صحوة تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، مع فرصة تشكل الشابورة المائية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً نهارًا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية مع نشاط ملحوظ للرياح على غرب خليج عدن ومدخل باب المندب حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وانخفاض الرؤية الأفقية على المناطق الساحلية الغربية والداخلية المحاذية لها.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوةً ومغبرة نسبياً على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات النهار تصل سرعتها إلى 20 عقدة، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18عقدة.

ونبه مركز الأرصاد، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في غرب خليج عدن ومدخل باب المندب والسواحل الغربية من الرياح النشطة واضطراب البحر وارتفاع الموج، كما نبه كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة على أجزاء من المرتفعات الجبلية.