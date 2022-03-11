شاهد .. زوج الإعلامية رضوى الشربيني طلّقها فوراً بسبب ما سمعته في الحمام.. لن تصدق ماذا سمعت !؟ (أسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر زوج الإعلامية رضوى الشربيني طلّقها فوراً بسبب ما سمعته في الحمام.. لن تصدق ماذا سمعت !؟ (أسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

مذيعة البلوك التي خرجت بعد الانفصال ب 200 جنيه في جيبها، وأنقصت 30 كغم من وزنها لتعود إلى الحياة.. رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات الموجودين على الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة.

استمدت شهرتها من اختيارها للموضوعات التي تثير الجـدل، فهي تحرص في برامجها على أن تتفاعل مع المشـاكل التي ترسلها الجماهير إليها، وتحاول حل مشـاكل السيدات خاصة، حتى أصبحت مثال للمرأة المتحررة من قيود الرجل، ونموذج للمرأة المستقلة.

تقدم نصائح للفتيات عن كيفية اختيار شريك حياتك، ومتى يكون الانفصال أفضل للمرأة، وتعتبر قائدة للاتجاه القائم على اهتمام السيدات بدراستهن وعملهن أكثر من التركيز على الرجال.

من هي رضوى الشربيني

رضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر 1981م، تبلغ من العمر 39 عاماً، وقد استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مهماً ضمن قائمة أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة نظرا للخطاب المختلف، والذي تقدمه في إطار برنامجها (هي وبس) على قناة cbc سفرة والذي يعتبر سبب شهرتها.

قصة طلاقها

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب «المرايا»، كانت سببا في انفصالها عن زوجها بعد رحلة زواج دامت 7 سنوات ونصف مشيرةً إلى أن هذه الأغنية كان لها أثر كبير في مراجعة حساباتها مع نفسها واتخاذها لهذا القرار.

وقالت في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ: "دخلت عشان آخد شاور ودائمًا أنا بشغل أغاني وجت أغنية للفنانة المصرية شيرين (هتعمل إيه لو بصيت في المرايا) فأنا بسمع الجملة وأنا واقفة قدام مراية الحمام اعتقدت أنها بتغنيهالي أو بتغنيها عليا".

وأضافت: "أطول فترة شاور خدتها في حياتي كانت ساعتين وربع.. وقعدت كده وكان شريط حياتي بينعاد قدامي.. وبعد ما خلصت سألت نفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة.. تاني يوم قولتله طلقني".