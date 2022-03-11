شاهد .. أخيراً.. أنكشاف السبب الصادم وراء طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري ! تفاصيل خطيرة تظهر للعلن !

انت الان تتابع خبر أخيراً.. أنكشاف السبب الصادم وراء طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري ! تفاصيل خطيرة تظهر للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وحتى اليوم بأخبار مختلفة تتحدث عن أسباب مختلفة للطلاق سيما وأن الطلاق سبقته خلافات بسبب تصريحات الطليق وهنا نتحدث عن طلاق ياسمين رئيس.

وجاء ذلك بعد الإعلان رسمياً عن طلاق الفنانة المصرية "ياسمين رئيس" من زوجها المخرج "هادي الباجوري".

وبالتواصل مع مصادر مقربة من الفنانة "رئيس" تم الكشف عن تفاصيل ما حدث خلال ثلاثة أيام قبل طلاقها وسفرها للعمرة وهي الأيام الحاسمة في مسار طلاق الفنانة والمخرج.

ووفقاً للمصادر فقد تواصل كلاً من الفنانة وزوجها ببعض على إثر التصريحات التي أباح فيها الزوج تقبيل زوجته وخلال الاتصال عاتبت الفنانة زوجها على هذا التصريح وأمهلته ثلاثة أيام للاعتذار أو سحب كلامه.

إلا أن المخرج رفض ذلك وهو ما دفع ياسمين للسفر إلى العمرة حاسمة أمر الطلاق بعد انقضاء مهلة الثلاثة.