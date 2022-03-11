شاهد .. منى زكي طلعت حامل بعد ’’أصحاب ولا أعز‘‘.. و أحمد حلمي يجن جنونه بالمستشفى بسبب ما حدث ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر منى زكي طلعت حامل بعد ’’أصحاب ولا أعز‘‘.. و أحمد حلمي يجن جنونه بالمستشفى بسبب ما حدث ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ترددت بعض الأخبار فى الأوساط الفنية، عن خضوع الفنانة منى زكي إلى الراحة التامة، بسبب حملها للمرة الرابعة من زوجها الفنان أحمد حلمي.

وظهرت منى زكي مؤخرا بإحدى المناسبات الفنية مؤخراً وحاولت إخفاء بطنها، وهذا ما جعل البعض يؤكد أن خبر حملها ليس مجرد شائعة.

ولم توضح منى زكي حقيقة الخبر المتدوال على مواقع التواصل والتزمت الصمت هي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

من جانب آخر، شاركت نجلاء عبد الرازق دكتورة الممثلة منى زكي عبر خاصية الستوري الخاصة بها رسالة كتبتها نجلاء لرؤيتها لموقف الممثل أحمد حلمي الذي حرص على مرافقة زوجته خلال اجرائها لفحص الثدي.

وأشادت دكتورة نجلاء بموقف أحمد الرجولي والحب الكبير الذي يكنه لزوجته منى، مشيرة الى أن هذا هو الحب الحقيقي وهذه هي الرجولة الحقيقية التي يقوم بها الرجل لصالح زوجته.

وقالت الدكتورة أن أحمد توتر عن منى من خوفه عليها ومن شدة وقوة الحب الذي يكنه لها أصيب بما يسمى vasovagal attack.

وتفاعل محبو أحمد ومنى مع رسالة الدكتورة التي شاركتها منى فيما بعد في خاصية الستوري عبر حسابها بانستغرام، وعلقت "زوجي الحبيب في أي مشكلة صحية معايا".



يُذكر أن منى زكي وأحمد حلمي لديهما ثلاثة من الأبناء، وهم: «لي لي» و«سليم» و«يونس».