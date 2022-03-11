شاهد .. الإعلامية مفيدة شيحة تنفجر بالبكاء وتصدم الجمهور على الهواء مباشر في برنامجها الستات.. (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الإعلامية مفيدة شيحة تنفجر بالبكاء وتصدم الجمهور على الهواء مباشر في برنامجها الستات.. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

صدمت الإعلامية مفيدة شيحة المتابعين، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار مساء اليوم الخميس، عرض البطل المقاتل، خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ولم تتمالك الإعلامية مفيدة شيحة، نفسها من شدة التأثر، بعد مشاهدة جزء عرض البطل المقاتل، الذي عرض في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للممثلة القديرة ماجدة زكي.

وعرضت مفيدة شيحة، جزء من العمل الدرامي الذي عرض على خشبة المسرح في الإحتفالية.

وعلقت مقدمة برنامج الستات، قائلة:"طب نكمل ازاي بعد المشهد القوي المؤثر ده، وفعلا ماجدة زكي لديها مصداقية رائعة".