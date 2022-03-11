شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنانة القديرة سميحة أيوب.. ممثل مصري مشهور دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنانة القديرة سميحة أيوب.. ممثل مصري مشهور دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لأحد الفنانين واتضح أنه نجل الفنانة سميحة أيوب والفنان الراحل محمود مرسي.

والفنان الشاب هو “علاء محمود مرسي” والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية علي شاشات التليفزيون في فترة التسعينات، يُعد أشهرها: مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم ، مسلسل عد تنازلي، مسلسل الشيطان لا يعرف الحب، وعدد من الأعمال الأخرى.

قال الفنان الراحل عن نجله الوحيد: “منذ طفولته يميل للعلم، وإلى كل ما هو جديد، وأنه كان يعتبره صديقا وأخًا أكثر من كونه ابناً، وكان عندما يلتقيان يبوح كل واحد بأسراره للآخر، فلا توجد بينهما حواجز تمنع التواصل، الاختلاف الوحيد هو نظرة كل منهما للمرأة فالفنان الراحل كان يفكر ألف مرة قبل السماح لها بدخول حياته، أما علاء فيرى أنها الحياة التي لا يمكن الحياة بدونها”.

جدير بالذكر، أن الفنان محمود مرسي لم يتزوج في حياته سوى مرة واحدة، وهى المرة التى تزوج فيها من سيدة المسرح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وأنجب منها ابنهما الوحيد علاء ولم يتزوج مرة أخرى، وتوفى عن عمر ناهز الـ 81 عاما.