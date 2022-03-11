شاهد .. جمال حبيبة نجم ريال مدريد ’’كريم بنزيما‘‘ الجديدة خيالي ومُدهش.. سرقت الأضواء منه !! (صورة)

انت الان تتابع خبر جمال حبيبة نجم ريال مدريد ’’كريم بنزيما‘‘ الجديدة خيالي ومُدهش.. سرقت الأضواء منه !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت حبيبة اللاعب النجم كريم بنزيما الجديدة للمرة الأولى، حيث سرقت الأضواء منه بجمالها الأخّاذ.

في التفاصيل، بعد فوز فريق ريال مدريد الاسباني امس على فريق باريس سان جرمان ضمن بطولة كأس اوروبا تصدر اسم اللاعب الفرنسي من اصول جزائرية ​كريم بنزيما​ الترند كونه سجل 3 أهداف ليصبح رابع افضل هداف في تاريخ الفريق الاسباني.

كريم يحظى بشعبية واسعة في العالم وخصوصا في البلدان العربية لان جذوره عربية ولا ينكرها كما يتبع الديانة الاسلامية ويصلي في شهر رمضان المبارك. من ناحيتها كان لعارضة الازياء الفرنسية ​كورا غوتييه​ حصة من كل هذه الاحداث اذ تصدر اسمها الترند كونها حبيبة اللاعب الشهير وام ابنه ابراهيم.





وفي بحث سريع على صورها تنشر الكثير منها مع ابنها لكن لا يظهر كريم في اي صورة لكن ما استغربه البعض غياب ابنته ميليا التي ينشر الصور معها كريم ليتبين ان ميليا هي ابنة كريم الاولى من امرأة ثانية وليست من كورا.