شاهد .. محاولة خبيثة لتوريط ’’إيمي سمير غانم‘‘ بعد وفاة والديها .. والفنانة تخرج عن صمتها وتفضح القصة كاملة مُحذرة جمهورها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر محاولة خبيثة لتوريط ’’إيمي سمير غانم‘‘ بعد وفاة والديها .. والفنانة تخرج عن صمتها وتفضح القصة كاملة مُحذرة جمهورها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تم الكشف عن محاولة لتوريط الممثلة المصرية إيمي سمير غانم بإستخدام صفحة مزيفة تحمل إسمها عبر تطبيق انستغرام.

وكشفت إيمي سمير غانم عن ماحلوة توريطها هذه، إذ نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستغرام صورة لصفحة غير موثقة تحمل اسمها، وحذرت جمهورها منها مؤكدة أنها صفحة غير حقيقية ولا تعرف عنها أي شيء، مطالبة جمهورها بعمل بلوك عليها.

وعلقت إيمي على الصورة قائلة: “الصفحة دي مش تمام، وكدابين ومقلدين إسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك”.

ومن ناحية اخرى، وفي أول ظهور لها بعد وفاة والديها، تحوّل مقطع فيديو نشرته إيمي سمير غانم إلى حالة من الجدل بعد ان تحدث البعض عن حمل النجمة المصرية.

وفي فيديو شاركته إيمي سمير غانم مع جمهورها لإطلالتها في مهرجان JoyAwards تم الحديث عن حمل زوجة حسن الرداد بعد أن ظهرت بوزن زائد.

هذه الإطلالة تعتبر الأولى لها بعد الفاجعة التي عاشتها من خسارة والدها سمير ووالدتها دلال بفارق أشهر قليلة إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

لكن أخبار الحمل ليست الأولى التي تطلق على إيمي خاصة أنها ارتدت فستاناً أسوداً فتكهّن البعض أن ذلك كي تخفي ملامح الحمل

إلا أن تقارير صحافية أكدت أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وأن إيمي لا ترد على هذه الشائعات لأن مصيرها أن تتوقف بعد أن يكتشف الجهور الحقيقة.