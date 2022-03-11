شاهد .. ثروة الفنانة الإماراتية أحلام تفوق التوقعات والخيال.. قصور في 5 دول طائرة خاصة وأسطول من السيارات الفاخرة !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر ثروة الفنانة الإماراتية أحلام تفوق التوقعات والخيال.. قصور في 5 دول طائرة خاصة وأسطول من السيارات الفاخرة !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

موال منقولة وغير منقولة تشكل ثروة كبيرة تملكها الفنانة الإماراتية أحلام، حيث قدّر موقع Celebrity Net Worth الأجنبي الثروة التي تملكها الفنانة.

وكشف الموقع أن ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها.

كما أن أحلام لديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن أسطول من السيارات تملكها أيضًا بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

ومن المعروف أن أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها، وتحب المجوهرات كثيرًا وتظهر بها في كل المناسبات، وفي ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصًا لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار، كما أنها ارتدت في العام 2012 ضمن برنامج أراب أيدول فستانًا تبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار.