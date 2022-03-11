شاهد .. لن تستطيع التفرقة بينهما.. شبيهة الفنانة المصرية (يسرا) تصيب الجمهور بالصدمة.. شابة عشرينية تمتلك نفس ملامحها !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار) صدمة شبيهة الممثلة المصرية يسرا الجمهور وذلك في اول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول المتابعون مقطع فيديو لـ شبيهة يسرا ظهرت فيه فتاة في العشرينيات، تظهر بملامح تشبه لحد كبير يسرا، فيما عدا لون العيون الزرقاء فقط. ومن ناحية اخرى، كانت صدمت إلهام شاهين كل محبّيها بعد أن أطلقت تصريحًا جديدًا حول مسيرة كل من زميلاتها يسرا وليلى علوي، ما قد يضعها في ورطةٍ كبيرةٍ، فلا يعد يطلبها أحد من المنتجين.

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