شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني بعد الكشف عن فارق السن بين حورية فرغلي ونجل أحمد زكي بعد محاولته التقرب منها.. الرقم كبير و سيصدمك!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني بعد الكشف عن فارق السن بين حورية فرغلي ونجل أحمد زكي بعد محاولته التقرب منها.. الرقم كبير و سيصدمك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل ارتباطها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

واعترفت حورية فرغلي في مقابلتها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" عبر قناة القاهرة والناس، أن هيثم زكي كان أكثر من مجرد زميل عزيز لها.

وأوضحت حورية فرغلي أن العلاقة تطورت عاطفيا من ناحية هيثم زكي، وليست من ناحيتها هي فكان هيثم متعلقا بها عاطفيا بحسب تصريحها.

وقالت حورية فرغلي: "هيثم كان أخ وزميل عزيز، يمكن أكتر شوية"، وتابعت موضحة سبب عدم إتمام هذا الارتباط الذي لم يسفر عن شيء.

فرق السن بين حورية فرغلي وهيثم أحمد زكي

أوضحت حورية فرغلي في جزء مقتطع من لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، أن الميل العاطفي كان من ناحية هيثم وليس ناحيتها.

وعن سبب عدم إتمام ارتباطها بهيثم أحمد زكي أوضحت حورية فرغلي أن فرق السن هو السبب في هذا الأمر، مما دفعها لتوقف مشاعرها نحوه.

وقالت حورية فرغلي إن فرق السن بينها وبين هيثم زكي هو 6 سنوات كاملة، فلم يكن هناك استطاعة للتواصل بينهما فكريا.

وعن سبب القطيعة التي وقعت بينهما، أضافت حورية فرغلي أنها عندما رفضته تحدثا عبر الهاتف، فأراد هيثم أحمد زكي مضايقتها فقال لها: مع السلامة ياطنط" فأغلقت الهاتف ولم تحادثه مرة أخرى.