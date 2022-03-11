شاهد .. ليلى الحديوي تحدث ضجة واسعة بصورة فاضحة.. كشفت اكثر مما أخفت وسط صدمة من الجمهور !

انت الان تتابع خبر ليلى الحديوي تحدث ضجة واسعة بصورة فاضحة.. كشفت اكثر مما أخفت وسط صدمة من الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت عارضة الأزياء والمصممة المغربية ليلى الحديوي، للهجوم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشرها لصورة اعتبرها متابعوها على الانستغرام، جريئة وغير لائقة، وتم تداولها واعادة نشرها على نطاق واسع.

وحاولت ليلى من خلال تلك الصورة أن تستعرض ليونتها ومهاراتها الرياضية، وأيضا قدرتها على الاتزان، ولكن تعرضت للسخرية والانتقاد من طرف بعض متابعيها.

وارفقت ليلى صورتها بهذا التعليق: ” الهدف ليس أن تكون أفضل من الجميع، لكن أن تكون أفضل من الشخص الذي كنت عليه بالأمس”.