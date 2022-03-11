شاهد .. مهنة سمارة يحيى زوجة النجم أبو جبل تثير ضجة واسعة بعد الطلاق.. مفاجأة غير متوقعة لم تكن متوقعة !!

انت الان تتابع خبر مهنة سمارة يحيى زوجة النجم أبو جبل تثير ضجة واسعة بعد الطلاق.. مفاجأة غير متوقعة لم تكن متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت سمارة يحيى، زوجة حارس منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل، تريند «جوجل» مؤخراً، بعد أن خرج اللاعب عن صمته بتعليق مبهم على نبأ انفصالهما، لترد هي بتصريحات نارية، قائلة إنها كانت تعتقد أنه أذكى بكثير.

وكان “أبو جبل” قد اثار جدلا كبيرا، بعد تصريحاته عن علاقته بزوجته ملكة الجمال الجزائرية سمارة، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وأصرت الإعلامية أكثر من مرة على محمد أبو جبل، على الحديث والتطرق لمسألة زواجه من سمارة يحيى. وهو ما تردد في الإفصاح عنه، وتهرب من الإجابة على السؤال أكثر من مرة ليقول لها في الأخير، أن حياته العاطفية فيها مشاكل كثيرة.

وعلقت الجزائرية سمارة يحيى؛ زوجة حارس المنتخب المصري وفريق الزمالك محمد أبو جبل على تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي حول انفصاله عنها، قائلة إنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تليفزيوني، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين حاولوا التواصل معها للوقوف على حقيقة انفصالهما لكنها فضلت السكوت وعدم الرد عليهم أو التحدث في الأمور الزوجية.

وفي التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل.

سمارة يحيى من مواليد دولة الجزائر، وقد حصلت سمارة على شهادة الليسانس في علم التسويق كما شاركت في دراساتٍ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاتصالات.

وتتقن سمارة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد دخلت عالم الموضة عن طريق الصدفة وبعد ترشيحاتٍ ودعمٍ من شقيقتها وعائلتها التي شجعتها على المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر حيث حصلت سمارة على لقب ملكة جمال الجزائر عام 2018 م، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب وحصلت على اللقب عام 2019.

نشأت ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى في أسرةٍ متعلمةٍ تحب الفن وتقدره، وبعد إنهاء سمارة لتعليمها وحصولها على لقب ملكة جمال الجزائر اتجهت نحو عالم الموضة لتعمل “موديل” تقوم بعرض آخر صيحات الموضة من الألبسة الصيفية والشتوية.

كما عملت سمارة يحيى كناشطة في مجال العمل الخيري والانساني وعرف عنها مشاركتها فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر، كما أنخرطت فى جمعية خيرية تهتم بالرياضيين، وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت فى مصر واهتمامها بالشان الرياضى ودعمه.

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.