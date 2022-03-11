شاهد .. هذا ما فعله عمرو سعد عندما سمع رغبة شقيقه أحمد في الزواج من الفنانة سمية الخشاب برغم مشاهده الجريئة معها !! (لن تصدق)

انت الان تتابع خبر هذا ما فعله عمرو سعد عندما سمع رغبة شقيقه أحمد في الزواج من الفنانة سمية الخشاب برغم مشاهده الجريئة معها !! (لن تصدق) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

في عام 2017م تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، ليستمر الزواج نحو عامين ثم يحدث الانفصال بينهما بطريقة دراماتيكية وتبادل للشتائم والاتهامات.

وقبل زواجه منها رسمياً كان الطرفان ينفيان خبر زواجهما، الذي أعلنته الفنانة ريم البارودي حينها.

ووقتها تردد أن الفنان عمرو سعد شقيق أحمد سعد بدا مصدوماً للغاية، من خبر زواج شقيقه من سمية الخشاب، مؤكداً لعائلته إنه يرفض تماماً هذه الزيجة، وذلك لعدة أسباب منها أن بينهما فرق في العمر كبير، وأيضاً تعدد زيجات سمية الخشاب.

وأضافت التقارير الصحفية أن ما زاد من غضب عمرو سعد، هو ما نشره البعض من مشاهد عاطفية تجمع بينه وبين الفنانة سمية الخشاب في فيلم "حين ميسرة".

وأكدت التقارير الصحفية حينها أن عمرو سعد قال للمقربين منه، أن خبر زواج شقيقه أحمد من سمية الخشاب أثار غضبه، لأن أصبح الآن يسأل عن زواجهما بدلاً من أن تتحدث معه المواقع الإلكترونية عن مشاريعه الفنية المقبلة.