شاهد .. الإعلامي السعودي داوود الشريان يصدم نادين نسيب نجيم بما فعله معها .. لن تستطيع التصديق !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الإعلامي السعودي داوود الشريان يصدم نادين نسيب نجيم بما فعله معها .. لن تستطيع التصديق !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

حل الاعلامي السعودي داوود الشريان ضيفا على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في منزلها ضمن الحلقة السادسة من برنامج “مع الشريان” حيث توقف معها عند بعض المحطات الخاصة بطفولتها واسترجع معها فترة حصولها على لقب ملكة جمال لبنان قبل أن تصبح ممثلة.

اصول نادين نسيب نجيم ومرحلة ملكة جمال لبنان



بداية تحدثت نادين عن أن والدتها من أصل تونسي وأصولها تونسية ولكن ولدت في بيروت و80 % يمكن القول أنني طالعة لوالدتي ووالدي كان خياط رجالي”.

وحول مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان قالت “والدي كان واثق بنظرية والدتي وماما كانت القصة كلها في المنزل وهو لاحظ أن أصغر وحدة بالعيلة ورقم 5 رايحة باتجاه غير الباقيين وكان يشعر منذ أنا وكنت صغيرة كان يجذبني عالم مسابقات ملكات الجمال والإعلانات”.

أشارت نادين إلى أنها كانت تسمع الإطراء على شكلها من قبل الجيران عندما كانت بعمر الـ 14، مضيفة “خطوة ملكة جمال لبنان ستكون مثلا بوابة للتأسيس لمستقبلي وفيزا لي لأخطي أول خطوة بعالم التلفزيون”.

مقاييس الجمال



ورأت نادين أنه كل 10 سنوات تختلف المقاييس الخاصة بمسابقة ملكة جمال لبنان وصعبة المقارنة بين واحدة وأخرى وكل واحدة كان لديّها شيء تملكه لتكون ملكة جمال.

وكشفت نادين عن أنه كان هناك ميل لتصبح طبيبة في حال لم تكن ممثلة غير أنها لم تلق التشجيع الكامل من أهلها.

نادين نسيب نجيم والبزنس



وتحدثت بشكل سريع عن البزنس الذي تنوي القيام به وقالت أنه له علاقة بعالم النساء وليس له علاقة بعالم الأزياء وأكثر له علاقة بعالم الجمال.

نادين نسيب نجيم والرجال



نادين قالت أنها “عندما تفكر بموضوع الزواج تحسبها بطريقة أصح وأنا قضيت فترة 6 أشهر مع زوجي السابق قبل الزواج وهي فترة ليست كافية، وعلى الثنائي أن يسافروا معًا وفي حال كان هناك أخطاء لتصليحها، ويجب أن يكون هناك أشياء مشتركة أنا بحكي عن الطرفين وليس طرف واحد فقط” .