شاهد .. الشرطة تلقي القبض على فنان عربي شهير.. لن تصدق ما فعله .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر الشرطة تلقي القبض على فنان عربي شهير.. لن تصدق ما فعله .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار) ألقت الشرطة القبض على الفنان ​وليد تونسي​ بتهمة إصدار شيكات مصرفية من دون رصيد. وأشارت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية، إلى أن مصدراً أمنياً أكد أن فرقة الأبحاث العدلية التابعة لإقليم الحرس الوطني بنابل، أوقفت الثلاثاء الفنان التونسي بمدينة الحمامات في قضايا إصدار صكوك من دون رصيد، وتم حجزه في المخفر ريثما تنتهي الجهات المختصة من التحقيق معه، من اجل اصدار الحكم عليه، وان كان سيحاكم وهو حر طليق، او انه سيحاكم مسجوناً، الى ان تظهر الادلة، أو يتم حل الخلاف.

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