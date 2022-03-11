شاهد .. أجمل من ياسمين صبري وهنا الزاهد.. لن تصدق من هي زوجة الفنان أحمد عبد العزيز التي أخفاها عن الجميع طوال 30 سنة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري وهنا الزاهد.. لن تصدق من هي زوجة الفنان أحمد عبد العزيز التي أخفاها عن الجميع طوال 30 سنة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

رحل عن عالمنا يحيى عبدالعزيز شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز، وشيع جثمانه الأربعاء.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح.

ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

عائلة أحمد عبد العزيز

يشار إلى أن أحمد عبد العزيز متزوج منذ 30 سنة من الكاتبة الصحفية الشهيرة دينا شرف الدين، وأنجب منها ثلاثة أبناء.

ويتعمد عبد العزيز إخفاء عائلته عن الأنظار، ولهذا فقد فوجئ كثيرون بجمال زوجته، فيما قال بعضهم إنها أجمل من ياسمين صبري.

وقد لفتت ابنته أميرة الأنظار بعد تداول صور لها في ظهور نادر، وقد لفتت الجميع بمدى شبهها الكبير من والدتها.