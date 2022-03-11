شاهد .. حادث سرقة تسبب بالصدفة في كشف هوية زوج الفنانة صفاء أبو السعود.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر حادث سرقة تسبب بالصدفة في كشف هوية زوج الفنانة صفاء أبو السعود.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة صفاء أبو السعود، جمهورها بمشاركتها في احتفالية المرأة المصرية، التي أقيمت الثلاثاء، بدار القوات الجوية، بحضور السيدة انتصار قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت عددا من الاستعراضات التي تبرز مكانة المرأة المصرية في المجتمع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحية وتقديرًا لكل امرأة مصرية، كونها صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان هذا الوطن.

وتعرضت صفاء للكثير من الأزمات خلال مشوارها الفني، ولعل من أبرز هذه الأزمات، هو حادث السرقة التي تعرضت له من قبل خادمتها، ويعد هذا السبب وراء كشف زواجها من الشيخ صالح كامل، وبدأت الواقعة، حينما أبلغت عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه؛ الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك الفنانة لتلك المصوغات باهظة الثمن.

وتحولت في وقتها قضية السرقة إلى قضية رأي عام، ووضعتها الأزمة في مُواجهة التساؤلات، لتقوم بالإفصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل، وبعد ذلك، تم إلقاء القبض على الخادمة عن طريق الصدفة، عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات، وكشف أن مصدرها هي الخادمة.

وتعد صفاء أبو السعود، من أشهر نجوم جيلها، حيث أثبتت نجاحها من خلال مواهبها المتعددة، وتقديم البرامج، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، من خلال برنامجها ساعة صفا، والذي استضافت من خلاله باقة من ألمع مشاهير الفن في العالم العربي من أجيال مختلفة، منهم: مريم فخر الدين، سعيد صالح، نادية لطفي، فيفي عبده، لبنى عبد العزيز، نجوى فؤاد، شويكار، وغيرهم.