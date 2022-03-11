شاهد .. هذا الممثل الشهير هو نجل وائل نور و أميرة العايدي.. لن تتوقعوا من يكون ولا كيف أصبح شكله الآن !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر هذا الممثل الشهير هو نجل وائل نور و أميرة العايدي.. لن تتوقعوا من يكون ولا كيف أصبح شكله الآن !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

دائما ما يفاجئنا عالم الفن بمعلومات لم نسمع عنها من قبل وما ننشره لكم اليوم في السطور التالية هو بشأن الفنان وائل نور الذي نشرنا من قبل أنه تزوج من الفنانة أميرة العايدي بعد قصة حب كبيرة بينهم.

والجديد، أنهما أنجبا طفلين، من بينهم ولد، الذي سار في نفس طريق والديه وعمل في التمثيل وقدم عدد من الأدوار وأخرهم كان مسلسل “ضربة معلم”.

وقدم يوسف نور، دور يحي في مسلسل ضربة معلم، الذي تصدر التريند عدة مرات خلال عرضه على قناة CBC وهو من بطولة محمد رجب ورياض الخولي.

وشارك أيضًا في مسلسل كلبش الجزء الثالث مع الفنان أمير كرارة، وعدد كبير من النجوم ومنهم والدته أميرة العايدي.





