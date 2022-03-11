شاهد .. ابنة حسين فهمي تفضح والدها بما فعلته مع ابن عمها.. والجمهور مصدوم من تصرفها الغير متوقع !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة حسين فهمي تفضح والدها بما فعلته مع ابن عمها.. والجمهور مصدوم من تصرفها الغير متوقع !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لمنة ابنة النجم حسين فهمى من زوجته السابقة الفنانة ميرفت أمين، وبرفقتها ابن عمها نجل الفنان مصطفى فهمى. وتصدرت منة حسين فهمى ، وابنة الفنانة ميرفت أمين، ترند جوجل، بعد، قيامها بالرد على أسئلة متابعيها حول الأسباب التي دفعتها للطلاق من زوجها، وبسببها تصدرت مؤشرات البحث.

وأجابت منة حسين فهمى ، حول سؤال أحد المتابعين لها، هو أنتى منفصلة ولا متجوزة؟ قائلة "مطلقة..الحمدلله".

وردت منة حسين فهمى على سؤال حول "الطرف الثانى لسة محذفش صورك.. هل معنى ده أنه لسه في أمل ترجعوا لبعض؟، قائلة "مفيش أي أمل على الإطلاق.. لكننى أتمنى له كل الخير.

من بين الصور الأكثر تداولاً لمنة صورة مميزة وهي بصحبة ابن عمها نجل الفنان مصطفى فهمي.

الصورة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل وظهرت فيها منة وهي تحتضن ابن عمها وتبتسم مظهرة مدى القرب بينهما.

نجل مصطفى فهمي بدا وسيم جدًا، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على وجود تشابه كبير بينه وبين والده.

ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أعادوا نشرها أكثر من مرة، مؤكدين أن هناك شبهًا كبيرًا يجمع بين ملامح الاثنين وملامح والد كل منهما.